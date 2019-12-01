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أخبار محلية > اعتباراً من اليوم.. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ
01/12/2019   5:41 م

اعتباراً من اليوم.. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ

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دخلت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، لتصبح أحكامها نافذة على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

ويأتي هذا النظام كممكن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 بما يساهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.

كما يسهم النظام في معالجة جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، وتعزيز نظام النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه. حسب “أخبار 24”.

ويلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعمل على توفير قيم النزاهة والشفافية، وضمان معاملة عادلة للمتنافسين، وذلك عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة “اعتماد”.

اعتباراً من اليوم.. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ

أخبار محلية
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