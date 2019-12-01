كشفت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، اليوم الأحد، عن العوامل التي يجب مراعاتها لرعاية الحوامل المصابات بأمراض القلب.
وفيما يخص فترة ما قبل الحمل للمصابات بأمراض القلب، شدّدت الأمانة على ضرورة الحصول على استشارة من الطبيب المختص، وذلك حتى يتم التمكّن من اتخاذ خيارات حمل مناسبة لحالة المريضة.
كما نصحت بوضح جدول أثناء فترة الحمل للمتابعة الدورية بغرض الحفاظ على الحالة الصحية للأم ولتجنب حدوث مضاعفات، فيما نصحت الأمانة بالولادة الطبيعية مع استخدام المخدّر البطيء.
واعتبرت أن الولادة الطبيعية مع استخدام المخدّر البطيء هي الطريقة المثلى للولادة، وذلك لتقليل الضغط على عضلة القلب لدى الأم المريضة، ما لم تكن هناك بوادر خطر.
أما فيما يتعلّق بفترة ما بعد الولادة، فأوصت أمانة المجلس الأم بالمراقبة خلال فترة أول أسبوعين بعد الولادة من أجل التغيرات المفاجئة في هذه الفترة، إلى جانب المتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج لمدة 6 أشهر.
وفق “أخبار 24”.