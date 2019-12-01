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أخبار محلية > “خطأ لغوي” يدفع “التجارة” لاستدعاء أكثر من 41 ألف سيارة “تويوتا”
01/12/2019   5:40 م

“خطأ لغوي” يدفع “التجارة” لاستدعاء أكثر من 41 ألف سيارة “تويوتا”

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء عدد كبير من المركبات من نوع تويوتا “إنوفا” و”فورتشنر”، وذلك لوجود خطأ في لغة الملصق التحذيري لمروحة تبريد المحرك.

وأوضحت “التجارة” أن عدد المركبات المستدعاة 41.629 مركبة، بواقع (13.224) من طراز إنوفا و(28.405) طراز فورتشنر، وذلك لموديلات 2017 – 2020.

ودعت التجارة أصحاب المركبات المذكورة إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة، والتواصل مع الشركة لتغيير ملصق مروحة تبريد المحرك.

التجارة” تعلن استدعاء 41,629 مركبة تويوتا 🚘 إنوفا – فورتشنر 🗓 2017 – 2020

وفق  “أخبار 24”.

“خطأ لغوي” يدفع “التجارة” لاستدعاء أكثر من 41 ألف سيارة “تويوتا”

أخبار محلية
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