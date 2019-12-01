‏”الأرصاد” تنبه لهطول أمطار ورياح نشطة ‏على معظم المناطق ‏

أصدر النظام الآلي للرصد المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، عدة تنبيهات، تشير لتكون سحب رعدية وسقوط أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة.
ونبه إلى هطول أمطار قد تصل لحد السيول على معظم مناطق القصيم، وكذلك المنطقة الشمالية، على كل من (العويقيلة وعرعر وطريف)، فيما تتعرض عدد من محافظات مكة المكرمة منطقة عسير لرياح مثيرة للأتربة ، مع تدنى مستوى الرؤية الأفقية.
وأشار النظام إلى أن الحالة تشمل أيضا محافظات مناطق الباحة، ونجران، وجازان، والجوف، وتبوك، وتستمر حتى الـ8 مساءً.
وفي الرياض، نبه النظام لرياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة، وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية لمعظم محافظات المنطقة، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.
وفي ذات السياق، حذّر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يصاحبها من جريان للسيول في الأودية والشعاب، ودعا الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول