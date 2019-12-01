دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الأحد)، نظام جلسات التسوية الودية الإلكتروني للقضايا العمالية “ودي”، والذي انطلق على مستوى المملكة ابتداءً بالمنطقة الشرقية.
ووجه أمير المنطقة منسوبي فرع الوزارة بالعمل على تطوير النظام، والاستماع لآراء المستفيدين، والحرص على إضافة مزيد من اللغات بما يتوافق مع ثقافة العمالة الوافدة.
وأكد أن هذه المنصة ستعزز من ثقة المستفيد بإجراءات التقاضي وتسهل عمل مختلف الجهات ذات العلاقة، منوهًا بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التيسير على المواطن والمقيم، وتقديم الخدمات لهم بيسر وسهولة.
وفق “أخبار 24”.