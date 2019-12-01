دشن أمير المنطقة ‏الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الأحد)، نظام جلسات التسوية الودية الإلكتروني ‏للقضايا العمالية “ودي”، والذي انطلق على مستوى المملكة ابتداءً ‏بالمنطقة الشرقية.‏

ووجه أمير المنطقة منسوبي فرع الوزارة بالعمل على تطوير ‏النظام، والاستماع لآراء المستفيدين، والحرص على إضافة مزيد ‏من اللغات بما يتوافق مع ثقافة العمالة الوافدة.‏

وأكد أن هذه المنصة ستعزز من ثقة المستفيد بإجراءات ‏التقاضي وتسهل عمل مختلف الجهات ذات العلاقة، منوهًا ‏بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التيسير على المواطن والمقيم، وتقديم الخدمات لهم ‏بيسر وسهولة.‏

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وفق “أخبار 24”.