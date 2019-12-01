“الاتحاد الآسيوي” يعلن آلية تحديد الفرق المشاركة في مونديال العالم 2021

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن آلية توزيع مقاعد الأندية المشاركة من آسيا في في كأس العالم للأندية 2021 في الصين بنظامها الجديد بـ 24 ناديا.
وأوضح أن الفرق المشاركة ستكون (3.5) نادٍ، هي بطل دوري أبطال آسيا 2020، ووصيفه، وممثل الصين، ثم تقام مباراة ملحق بين الخاسرين في نصف نهائي أبطال آسيا 2020 لملاقاة بطل أوقيانوسيا، فإن فاز أصبحت 4 فرق وإن خسر أصبحت 3 فقط.
وأضاف أن بطل دوري أبطال آسيا 2020 سيضمن المشاركة في مونديال الأندية مرتين خلال 6 أشهر، الأولى في ديسمبر 2020 في الدوحة، وهي آخر نسخة بنظامها الحالي، ثم يونيو 2021 في الصين كأول نسخة بنظامها الجديد بـ 24 فريقا. وفق “أخبار 24”.