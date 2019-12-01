حول مقطع “جوميز” المتداول.. الحبيب: لا علاقة لي به وحديثي كان عن “رونالدينهو”

نفى استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، علاقته بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، ويظهر مهارات اللاعب جوميز، بخلفية صوتية من “الحبيب”.
ونشر الحبيب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أرفق خلالها المقطع المشار إليه، وعلق قائلاً: “لمن سأل.. لا علاقة لي بهذا المقطع، وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج سابق (النفس والرياضة) والحديث حينها كان عن رونالدينهو البرازيلي”.
كان “الحبيب” قد تحدث في وقت سابق عن السلام النفسي ومهارات اللاعب البرازيلى رونالدينهو، ضمن برنامج “النفس والرياضة”، إلا أن البعض أعادوا نشر المقطع الصوتي كخلفية لمقطع فيديو يخص لاعب نادي الهلال بافيتمبي جوميز. وفق “أخبار 24”.
لمن سأل : لا علاقة لي بهذا المقطع وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج سابق ( النفس والرياضة ) والحديث حينها كان عن رولاندهينهو البرازيلي #طارق_الحبيب #مطمئنة #الهلال_بطل_اسيا2019 pic.twitter.com/dtUjctZlHg
— أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) December 1, 2019