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اخبار رياضية > حول مقطع “جوميز” المتداول.. الحبيب: لا علاقة لي به وحديثي كان عن “رونالدينهو”
01/12/2019   5:36 م

حول مقطع “جوميز” المتداول.. الحبيب: لا علاقة لي به وحديثي كان عن “رونالدينهو”

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نفى استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، علاقته ‏بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، ‏ويظهر مهارات اللاعب جوميز، بخلفية صوتية من “الحبيب”.‏

ونشر الحبيب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أرفق خلالها المقطع المشار إليه، وعلق قائلاً: “لمن سأل.. لا علاقة ‏لي بهذا المقطع، وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج ‏سابق (النفس والرياضة) والحديث حينها كان عن رونالدينهو ‏البرازيلي”. ‏

‏كان “الحبيب” قد تحدث في وقت سابق عن السلام النفسي ‏ومهارات اللاعب البرازيلى رونالدينهو، ضمن برنامج “النفس ‏والرياضة”، إلا أن البعض أعادوا نشر المقطع الصوتي ‏كخلفية لمقطع فيديو يخص لاعب نادي الهلال بافيتمبي جوميز.‏ وفق “أخبار 24”.

حول مقطع “جوميز” المتداول.. الحبيب: لا علاقة لي به وحديثي كان عن “رونالدينهو”

اخبار رياضية
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