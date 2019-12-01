شاهد.. احتفالات “بوليفارد الرياض” بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين

عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يرصد احتفالات زوار منطقة “البوليفارد” الترفيهية بالرياض، بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت المشاهد التى انتقلت من منطقة لأخرى، تجاوب الزائرين، مع احتفالات المملكة، على أنغام أغنية “عاش سلمان” والتي أداها المطربان راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله.
ووافق يوم أمس (السبت) الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للبلاد.
ذكرى البيعة في البولفارد 👍🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/I0APOIT5yI
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 30, 2019
وفق “أخبار 24”.