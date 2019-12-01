نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. احتفالات “بوليفارد الرياض” بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين
01/12/2019   5:34 م

شاهد.. احتفالات “بوليفارد الرياض” بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين

+ = -
872

عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يرصد احتفالات زوار منطقة “البوليفارد” الترفيهية بالرياض، ‏بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.‏

وأظهرت المشاهد التى انتقلت من منطقة لأخرى، تجاوب ‏الزائرين، مع احتفالات المملكة، على أنغام أغنية “عاش سلمان” ‏والتي أداها المطربان راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله.‏

ووافق يوم أمس (السبت) الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز ملكًا للبلاد.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. احتفالات “بوليفارد الرياض” بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.