“الإسكان”: 208 آلاف أسرة استفادت من برامجنا خلال 10 أشهر بينها 70 ألفاً سكنت منازلها

كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي الأسر التي استفادت من برامجها المتنوعة منذ بداية 2019 وحتى أكتوبر الماضي تجاوز 208 آلاف أسرة في جميع مناطق المملكة، منها أكثر من 70 ألف أسرة سكنت في منازلها.
وأضافت أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري سجلت ارتفاعاً في القروض المقدّمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية، لتصل إلى أكثر من 135 ألف قرض بقيمة إجماليّة تتجاوز 60 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد.
وبمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سدة الحكم، أبرزت الوزارة منجزاتها لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، إذ خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي في 2017، و300 ألف خيار سكني وتمويلي في 2018، تشمل وحدات جاهزة ووحدات تحت الإنشاء، وأراضي مجانية، وقروضا عقارية مدعومة لشراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج سكني 2019 أعلن استحقاق 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، كما شهدت الفترة الماضية إطلاق مبادرة دعم العسكريين (على رأس العمل)، بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.
وأبانت أن من أبرز الخيارات التي أُطلقت مبادرة دعم تجديد المساكن التي يزيد عمرها على 15 عاماً لمن هم دون سن 50 عاماً، إضافةً إلى استمرارية تسليم الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية، وإطلاق 69 مشروعاً لمطورين عقاريين توفر 124 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة.