اليوم العالمي للطفل في روضة ملتقى الريان

أقامت روضة ملتقى الريان الأهلية يوم الخميس الموافق:24/3/1441هـ نشاطاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل
لإدخال البهجة والسعادة على قلوب أطفالنا وكان النشاط يحتوي على عدة أركان “ركن الفشار والذرة، ركن بيدي أبدع، ركن تزيين الكب كيك، ركن حديقة السلام، ركن المسابقات والألعاب” وكما أقامت روضة ملتقى الريان بإطلاق مبادرة “من حق أطفال العالم اللعب” ضمن فعالية اليوم العالمي للطفل وذلك من باب الشراكة المجتمعية قامت الفكرة الذي أقيمت في اليوم العالمي للطفل إلى حث كل طفل ان يجلب لعبة بسيطة من مقتنياته وإحضارها للروضة وجمعها بصندوق وتقوم الروضة بتوزيعها على أطفال الأسر المُتعففة وكان الهدف من المبادرة تنمية قيمة الإحسان وزرع قيمة العطاء في نفس الطفل .
وللفكرة الأثر الرائع على الأطفال حيث تسابقَ للبذل والعطاء وتقديم ما جادت نفوسهم لإنجاح هذه الفكرة.