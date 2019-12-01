موبايلي تحتفي بذكرى البيعة وتتيح إنترنت لا محدود لعملائها

تحتفي شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، عبر إتاحتها لعملائها الاستمتاع باستخدام إنترنت لا محدود، ابتداءً من 30 نوفمبر 2019م الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 11:59 مساءً.
وتتقدم “موبايلي” بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز– حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد حكم المملكة العربية السعودية.
وتأتي مبادرة “موبايلي”، ضمن حرصها على مشاركة الوطن والمواطنين هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع، في ظل ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من منجزات تنموية عملاقة، وفق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-.