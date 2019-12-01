الموكلي: ذكرى البيعة يوم يؤرخ لمجد عام تتجسد فيه قيم الولاء وتتجدد فيه معاني الوفاء

رفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، نيابة عن منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وقال المهندس الموكلي: « إن ذكرى البيعة هي يوم يؤرخ لمجد عام تتجسد فيه قيم الولاء وتتجدد فيه معاني الوفاء ليقف اليوم شاهدا كل عام على تباهي الوطن بقائده”.
وأكد المهندس الموكلي أن ذكرى البيعة اليوم تستحضر عظم المنجزات، وتستثمر الإمكانات برؤية طموحة تعاهد التطلعات نحو ريادة نوعية تنصف المكانة المستحقة للوطن، وتفتخر بأصالة نهجها الشرعي بوسطية واعتدال.
وقال المهندس الموكلي:” إن البيعة اليوم باتت تعكس واقعا مشرفا يرتكز على دعائم راسخة من السياسات المتينة والقرارات السديدة التي انتهجت الإصلاح وتطوير الأنظمة الحكومية، ودعم هذه التوجهات بمشاريع تنموية عملاقة في المجالات المختلفة، ونتشرف بدورنا بتنفيذ مشاريع قطاع المياه النوعية للارتقاء بخدمة المجتمع والمضي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة المستقبلية.
وأوضح المهندس الموكلي أن احتفاء الوطن بالبيعة تظهر مدى الوعي المجتمعي بحكمة التوجهات، وعمق البصيرة لقائد مسيرة الوطن، كما تعكس حجم المكانة التي يحظى بها المواطن في قلبه.
واختتم المهندس الموكلي بالقول:” أدعو المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بعونه وتوفيقه، وأن يوفق ولي عهده الأمين ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والنماء.