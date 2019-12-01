عميد الكلية التقنية بالخرج يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة

رفع عميد الكلية التقنية بالخرج أ.خالد بن عبيد الحربي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة إن اليوم هو الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بيعة في أعناقنا على العهد و الوفاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وبإسمي واسم منسوبي الكلية نجدد البيعة لقائدنا ومليكنا
وأضاف أن ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين ذكرى تقودنا الى استذكار التطور والتقدم الذي شهدته وتشهده بلادنا الغالية , فقد شهدت المملكة العديد والمزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات من خلال حرصه أيده الله على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية واعادة هيكلة العديد من القطاعات والوزارات بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .
وأوضح أن المملكة حافظت في عهد خادم الحرمين الشريفين على الثوابت فصاغت نهضتها الحضارية و وازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية وواجباتها تجاه الدين لافتاً الانتباه إلى أنه على قائمة أولوياته حفظه الله النهضة التنموية التي تواكب العالم في شتى المجالات ، كما حرص على تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب والسعي بجميع السبل إلى تحسين المستوى المعيشي لهم من خلال دعم مسيرة الاقتصاد وتسخير ميزانية الدولة لتحقيق هذا الهدف وفي ختام تصريحه سأل الله أن يديم على هذه الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومته الرشيدة أيدها الله لكل خير.
وختم عميد الكلية التقنية بالخرج تصريحه بدعاء المولى بأن يديم على خادم الحرمين الشريفين العافية وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد .
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