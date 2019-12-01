انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في ملهم شمال العاصمة الرياض، والذي سيستمر حتى 16 ديسمبر الحالي.
ويسعى نادي الصقور السعودي بتنظيم المهرجان لجمع هواة الصقور لتبادل الخبرات، وتشجيعهم وتقديم الدعم لهذا النوع من الهوايات التراثية العريقة، وإضفاء روح التنافس بينهم، إضافة إلى التعريف بهذا الموروث الثقافي لأبناء الجزيرة العربية.
وكان نادي الصقور قد أعلن تخصيص أكثر من 21 مليون ريال كجوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين.
وأبان النادي أن جوائز مسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزّع على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط؛ حيث تم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال.
وأضاف أنه تم تخصيص 18.1 مليون ريال لمسابقة الملواح، تقسّم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة للسعوديين وتبلغ جوائزها نحو 14.6 مليون ريال، وأشواط خاصة بالدوليين ويبلغ إجمالي جوائزها 3.5 مليون ريال.
وأشار إلى أن جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين تتوزع على فئة الملاك والمحترفين؛ حيث خُصص 2.35 مليون ريال لـ 230 فائزاً في 23 شوطاً تأهيلياً للملاك، فيما خُصص مبلغ 2.01 مليون ريال لـ 120 فائزاً في 12 شوطاً تأهيلياً للمحترفين.
ويتأهل الفائزون من الملاك والمحترفين السعوديين للمنافسة على أشواط الكؤوس، ضمن كأس الملك عبدالعزيز، وخُصص لأشواط الملاك في الكأس 3.6 مليون ريال لـ12 شوطاً للملاك، وتوزع على 36 فائزاً، وهم الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما خُصص لأشواط المحترفين في الكأس 6.6 مليون ريال، توزع على 36 فائزاً، بواقع ثلاثة فائزين في كل شوط من الأشواط الـ12.
أما المشاركون الدوليون، فقد خصص لهم نادي الصقور السعودي 2.34 مليون ريال لأشواط الملواح التأهيلية، منها 960.5 ألف ريال لـ 84 فائزاً في 12 شوطاً ضمن أشواط الملاك، و1.4 مليون ريال لـ84 فائزاً آخر في 12 شوطاً من أشواط المحترفين.
ويتأهل الفائزون من الملاك والمحترفين الدوليين على أشواط الكؤوس، بواقع ستة فائزين للملاك في شوطين، بجوائز قدرها 450 ألف ريال، وستة فائزين آخرين في شوطي المحترفين بجوائز قدرها 750 ألف ريال، ليصبح إجمالي ما خصصه نادي الصقور للفائزين الدوليين في الكؤوس 1.2 مليون ريال.
يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان قد شهدت دخول نادي الصقور السعودي رسمياً في موسوعة “غينيس” بعدد 1723 صقراً، كأكبر سباق للصقور على مستوى العالم، وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد ليصبح المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور.
وفق “أخبار 24”.