أصدر المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 6 مؤشرات رئيسية في سوق العمل تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المرصد أن مؤشر “متوسط رواتب الموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص”، أظهر أن متوسط رواتب الذكور في الربع الثاني من العام الحالي 2019 بلغ 3986 ريالاً، بينما متوسط رواتب الإناث 3624 ريالاً.
وتوصل المؤشر إلى أن أعلى عشرة مهن في متوسط رواتب السعوديين الجدد، جاء في مقدمتها اختصاصيو الصحة بـ8024 ريالاً، ثم اختصاصيو العلوم والهندسة بـ7831 ريالاً، واختصاصيو القانون وعلم الاجتماع بمتوسط رواتب 6929 ريالاً، وفي المرتبة العاشرة رواتب المساعدين في الصحة بـ4241 ريالاً.
وأورد مؤشر “المهن عالية الأجر التي لا تتطلب شهادة جامعية”، 15 مهنة تعد الأعلى رواتب، حيث جاء في مقدمتها طيار هيلكوبتر براتب 18,7 ألف ريال، ثم طيار طائرات الجناح الثابت 18 ألفاً، ثم مشغل وحدات تحكم مناجم ومحاجر 10,8 ألف، وفي المرتبة الـ11 “مصفف شعر” براتب 7 آلاف ريال، يليه عامل إنتاج نفط، ومشغل توزيع طاقة كهربائية براتب 7 آلاف ريال تقريباً.
وأبان مؤشر “المهن الأعلى طلباً في توظيف السعوديين في القطاع الخاص”، أن مهنة بائع عام تأتي في المقدمة بمتوسط راتب 3,313 ريالاً، ثم مندوب مبيعات براتب 3,239 ريالاً، وموظف كتابي بـ 3,736 ريالاً، وفي المرتبة الـ13 وظيفة سكرتير بـ3,4 ألف ريال، تليها “كاشير” ثم كاتب إدخال مستشفى بمتوسط راتب 3,3 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.