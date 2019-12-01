وصل سعر “سمكة” إلى 125 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 34 ألف دولار أمريكي، عبر مزاد خيري أُقيم في الإمارات.
وأظهرت مقاطع فيديو لعمليات بيع الأسماك في المزاد، طفلًا رفقة والده وبدت عليهما السعادة عقب رسو المزاد عليهما وشراء أغلى سمكة في العالم، وسط إشادة من الحاضرين بسخائهما.
أُقيم المزاد في مقر نادي أبوظبي البحري بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد “الكنعد والسكل”، وهما نوعان من الأسماك البحرية، التي يعد صيدهما إحياءً لممارسات الصيادين الإماراتيين في الماضي.
ويشارك مئات الصيادين الإماراتيين كل عام في البطولة للظفر بصيد السمكة الأكبر التي تؤهلهم للفوز بجوائز مالية قيمة، وفي ذات الوقت يتم جمع مبالغ مالية كبيرة في المزاد للأعمال الخيرية.
وأعلن النادي أنه باع هذا العام بمبلغ تجاوز 290 ألف درهم إماراتي، ستخصص للنزلاء المتعثرين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه تم بيع سمكة الكنعد صاحبة المركز العاشر بـ20 ألف درهم، وأكبر كنعد صاحبة المركز الأول بـ125 ألف درهم، والتي يتجاوز وزنها 36 كيلو جراماً، وساهم بها أصغر مزايد وهو هزاع محمد مساعد المرر.
وفق “أخبار 24”.