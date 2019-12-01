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أخبار محلية > خالد بن سلمان: تأتي الذكرى الخامسة للبيعة بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها ملك الحزم
01/12/2019   1:01 م

خالد بن سلمان: تأتي الذكرى الخامسة للبيعة بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها ملك الحزم

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رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ الأمير خالد الشعب السعودي والجنود البواسل بمرور خمس سنوات على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد نائب وزير الدفاع أن الذكرى الخامسة للبيعة تأتي بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها ملك الحزم، ورؤية المملكة 2030 التي أسسها باني أمجاد وحضارة وطننا الغالي ولي العهد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بُويع ملكاً للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ، ووافق أمس السبت الذكرى الخامسة للبيعة، حيث جدد الأمراء والوزراء والعلماء والمواطنون عهد الولاء والوفاء للقيادة.

خالد بن سلمان: تأتي الذكرى الخامسة للبيعة بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها ملك الحزم

أخبار محلية
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