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أخبار محلية > معتل نفسي يسدد عدة طعنات لجاره بسبب رفضه توصيله للبقالة في الباحة
01/12/2019   1:00 م

معتل نفسي يسدد عدة طعنات لجاره بسبب رفضه توصيله للبقالة في الباحة

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أقدم شاب يعاني من اعتلالات نفسية في تسديد عدة طعنات لجاره، بعد رفض الأخير توصيله للبقالة، قبل أن يتدخل المارة في الوقت المناسب وينقذونه من بين يديه.

وقالت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، إن الجار كان متوجهاً إلى عمله ليجد الجاني أمامه طالباً منه توصيله للبقالة لشراء دخان، لكن جاره اعتذر له؛ بحجة تأخره عن عمله.

وأضافت المصادر أن الجار حينما همّ بركوب السيارة سدد له الجاني أكثر من 10 طعنات، قبل أن يتدخل المارة ويُنقل المصـاب إلى المستشفى ويودع العناية المركزة، فيما ضبطت الجهات الأمنية الجاني وأحالته للنيابة العامة.

معتل نفسي يسدد عدة طعنات لجاره بسبب رفضه توصيله للبقالة في الباحة

أخبار محلية
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