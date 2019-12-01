بالفيديو.. بمناسبة ذكرى البيعة.. مقتطفات من كلمات للملك سلمان

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، مقطع فيديو لمقتطفات من كلمات وخطابات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة.
واستعرض الفيديو، بعضاً من كلمات خادم الحرمين التي أكد فيها تمسّك المملكة في عهده وقيامها على كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك محاربة التطرف والعمل على وحدة الصف الإسلامي.
وتحتفي المملكة حكومةً وشعباً بالذكرى الخامسة لبیعة خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد. وفق “أخبار 24”.
تمضي السنوات ويتجدد الولاء
من توحيد الراية إلى التنمية والبناء.#ذكرى_البيعة #خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/4Mm59d6T2C
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) November 30, 2019
وفق “أخبار 24”.