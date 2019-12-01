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أخبار محلية > بالفيديو.. بمناسبة ذكرى البيعة.. مقتطفات من كلمات للملك سلمان
01/12/2019   12:57 م

بالفيديو.. بمناسبة ذكرى البيعة.. مقتطفات من كلمات للملك سلمان

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نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، مقطع فيديو لمقتطفات من كلمات وخطابات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة.

واستعرض الفيديو، بعضاً من كلمات خادم الحرمين التي أكد فيها تمسّك المملكة في عهده وقيامها على كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك محاربة التطرف والعمل على وحدة الصف الإسلامي.

وتحتفي المملكة حكومةً وشعباً بالذكرى الخامسة لبیعة خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد. وفق “أخبار 24”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بمناسبة ذكرى البيعة.. مقتطفات من كلمات للملك سلمان

أخبار محلية
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