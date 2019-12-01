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أخبار محلية > بالفيديو.. “المغامسي” يوضح صحة حديث “لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد”.. ورأيه بصلاة الجماعة
01/12/2019   8:37 ص

بالفيديو.. “المغامسي” يوضح صحة حديث “لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد”.. ورأيه بصلاة الجماعة

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أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن حديث “لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد” ضعيف السند.

وقال المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، إن مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف فيها العلماء، ما بين قائل بوجوبها وبين قائل إنها فرض كفاية، وبين قائل إنها سُنّة ولكل دليله.

وأضاف أن أدلة الكتاب والسنة تدل على أَن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، وأن من تركها دون عذر يأثم. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “المغامسي” يوضح صحة حديث “لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد”.. ورأيه بصلاة الجماعة

أخبار محلية
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