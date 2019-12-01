بدأت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد)، رئاستها لمجموعة العشرين والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر عام 2020.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ملتزمة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والسعي نحو تحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل، مشدداً على أن ترؤس مجموعة العشرين فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية.
وتولي المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين اهتماماً بعدة محاور تشمل تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد من العيش والعمل والازدهار، وكذلك الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.
ومن المنتظر أن تستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر تتضمن اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل.
١ ديسمبر ٢٠١٩.. انطلاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. #فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتنا#واس pic.twitter.com/1H11zRFlVU
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 30, 2019
وفق “أخبار 24”.