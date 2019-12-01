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أخبار محلية > “بن حثلين” يعلن تمديد المشاركة في مهرجان الإبل.. ويؤكد أن المحكّمين لا يمثلون القبائل ومعيارهم الكفاءة والخبرة
01/12/2019   8:32 ص

“بن حثلين” يعلن تمديد المشاركة في مهرجان الإبل.. ويؤكد أن المحكّمين لا يمثلون القبائل ومعيارهم الكفاءة والخبرة

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عقد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين – مساء اليوم (السبت) – لقاءً مفتوحاً مع ملاك الإبل.

ونقل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل لملّاكها تحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأعلن خلال اللقاء عن تمديد فترة التسجيل في المهرجان إلى تاريخ 7 ديسمبر 2019م.

وشدد بن حثلين على أن الواسطة والمحسوبية لن يكون لهما مكان في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، داعياً كل من لديه شكوى إلى التقدم بها للجهات القانونية بالمهرجان، حتى لو كانت الشكوى ضد رئيس مجلس إدارة النادي.

كما أشار إلى أن إدارة النادي لن تتهاون مع المشهّرين أو من يثبت بحقهم ارتكاب تجاوزات تجاه اللجان أو الإدارة، مؤكداً أن التشهير والتجاوز سيواجَهان بعقوبات رادعة.

ودعا رئيس نادي الإبل كل من لديه بلاغ للتواصل مع رئيس لجنة التحكيم؛ حيث ستتاح قناة رسمية للتواصل معه، موضحاً أن الشكاوى ستكون سريّة ويجب أن تتضمن اسم المبلِّغ واسم الناقة التي تتصل بها الشكوى.

كما أكد أنه من حق كلّ من تضرر من بعض التجاوزات اللفظية المخالفة للذوق التي قد تصدر من مالك تجاه آخر أن يتقدم بشكواه في هذا الشأن إلى اللجنة القانونية المختصة. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بالمحكّمين، أكد بن حثلين أن اختيارهم خاضع للنظر والذمة فقط، مشدداً على أن لجنة التحكيم لا تمثل القبائل وأن اختيار المحكّمين لا يخضع لأي أمر سوى الكفاءة والخبرة.

ولفت إلى أن إدارة النادي ستُصدر مستقبلاً قراراً بمنع مشاركة الإبل الموسومة في وجوهها، امتثالاً لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن وسم الدابة في وجهها، مضيفاً أن الإبل غير المطبّعة والمعتادة على الانقياد بالخطام لن يُسمح لها مستقبلاً بالمشاركة في مزاد النخبة.

“بن حثلين” يعلن تمديد المشاركة في مهرجان الإبل.. ويؤكد أن المحكّمين لا يمثلون القبائل ومعيارهم الكفاءة والخبرة

أخبار محلية
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