م/ الجعيدي : ذكرى البيعة الخامسة مناسبة ملهمة على كافة الأصعدة

عبر المهندس / فهد بن سعد الجعيدي أحد أعيان مركز السلمية بمحافظة الخرج ومدير محتب السياحة السابق ومكتب الزراعة بالهياثم عن مشاعره مناسبة ذكرى البيعة الخامسة في كلمة جاء فيها :
تمر المناسبات وليست كمناسبة بيعة مليكنا المحبوب قائد امتنا وباني نهضتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يشد عضده ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اعزهما الله
فمناسبة كهذه مناسبة ملهمة على كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والدفاعية والتعليم والوسطية ومكافحة التطرف
ذكرى البيعة تعيدنا وبقوة لمناسبة تأسيس الكيان الشامخ على يد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه
مناسبة البيعة يستمر البناء والعزم والحزم ولا مكان للمتكاسلين والمتطرفين والفاسدين
سر ياوطني على بركة الله وبقيادة الملك المفدى وولي العهد وذر الرماد الحار في عيون الحاقدين داخلا وخارجاً ونحن معكم على بركة الله في المنشط والمكره راجين من الله ان يوفق ولاتنا وقادتنا ويحمي وطننا وطن الشموخ والإباء عشت يا وطني وعاش ابناؤك المخلصون