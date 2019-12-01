استضافت أسرة في المدينة المنورة اللاعب الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا، الذي كان قد اعتنق الاسلام منذ سنوات واختار لنفسه اسم “بلال”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور اللاعب ومرافقيه وهم في ضيافة الأسرة السعودية، حيث تبادل الجميع الأحاديث الودية، وعبارات الترحيب باللاعب الكبير، الذي عبّر عن سعادته بهذه الزيارة.
وبدا على اللاعب والحضور الشعور بالألفة، حتى إن المضيف مازح اللاعب قائلا: “أتعبتنا معاك صرنا نشجع أرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول، و..”، في إشارة للأندية الكثيرة التي لعب لها “أنيلكا”.
وكان “أنيلكا” قد لعب لأندية كبرى في أوروبا، مثل مانشستر سيتي وفناربخشه التركي وبولتون واندررز الإنجليزي وتشلسي وأرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان وغيرها.
سعدت بقاء ليلة البارحة نيكولاس انيلكا
انيلكا كان احد أسباب تشجيعي للارسنال في موسم الثنائية ١٩٩٨ م
شكرا لمن جمعنا وأتمنى له التوفيق في طموحه التدريبي #ارسنال pic.twitter.com/MdYbSoOuNE
— khalid alqadi (@khalid_alqadi) ٣٠نوفمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.