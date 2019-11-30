بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكاً على المملكة العربية السعودية، أعاد مغردون نشر تسجيل فيديو يجمع خادم الحرمين مع أخيه الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان خادم الحرمين أميراً لمنطقة الرياض.
ويعود الفيديو إلى ما يقارب 23 عاماً عندما شرّف الأمير سلطان (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام آنذاك) حفل افتتاح مركز (الأمير) سلمان الاجتماعي في شهر رمضان عام 1418هـ، وحضر الحفل عدد من الأمراء ورجال الدولة ومفتي عام المملكة في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
وتضمن حديث الأمير سلطان رحمه الله ثناءً على أخيه (الأمير) سلمان، وجاء في معرض حديثه: “إن الأمير سلمان خير من حكَم وجاهد وعمل في مدينة الرياض. لقد كان قوياً بحكمة، حازماً برحمة، كان وفياً لخدمة دينه وولي أمره، وما ولي عليه من شعب، لذلك لا يُستكثر عليه أي أعمال يقوم بها وقام بها فعلاً”.
وردّ (الأمير) سلمان خلال كلمته على ثناء الأمير سلطان قائلاً: “لم أسعَ يوماً من الأيام أن أكون مقرباً، لا لشيء، إلا لأني أعتقد أن الإنسان عندما يتولى المسؤولية، فهو يعمل واجباً عليه، إن أحسن فقد وفى بما عهد إليه، وإن أساء فعلى نفسه”.
وأضاف: “لم أقدم لهذه المنطقة، أو لهذه البلاد شيئاً من عندي، بل كنت خادماً لملوك هذه البلاد، وكنت أتمنى أن أخدم والدي رحمه الله، لكنني وأقولها صادقاً، أشعر بالمسؤولية، أشعر بثقل حمل الثقة، ولذلك أشعر فعلاً الآن أنني محل ثقتكم، فلذلك أشعر بالمسؤولية أكثر، وأحاسب نفسي على خطواتي أكثر، حتى أكون إن شاء الله عند حسن ثقتكم”.
وفق “أخبار 24”.