نشرت “العربية.نت” تقريراً عن قرية “أصفة” إحدى قرى بني مالك الحجاز التابعة لمحافظة ميسان في منطقة مكة المكرمة.
وتتميز القرية التي يصل تاريخها إلى نحو 500 عام بوجود مبانٍ تراثية مبنية من الحجارة، إضافة إلى مياهها العذبة الجارية وبساتين الفواكه المنتشرة فيها.
وتعاني القرية من هجرة أغلب سكانها إلى المدن القريبة، كما أن وعورة الطرق المؤدية إليها حالت دون استقرار الكثير من أبنائها فيها.
وأظهرت مجموعة من الصور التي وثقها المصور عبدالقادر المالكي مدى بساطة وجمال البيوت المبنية من الحجارة والخشب والتي عاش فيها السكان سنيناً طويلة قبل أن يهجروها.
وتقع القرية على بعد 170 كيلومتراً من محافظة الطائف إلى الجنوب منها، تحديداً على سفح جبل بثرة الذي توجد عليه ثاني أعلى قمم جبال السروات.
وفق “أخبار 24”.