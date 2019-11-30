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اخبار رياضية > القحطاني : أشعر بالفخر في ليلة اعتزالي
30/11/2019   9:18 م

القحطاني : أشعر بالفخر في ليلة اعتزالي

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قال ياسر القحطاني انه يشعر بالفخر في ليلة حفل اعتزاله بعد ان حقق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه وعده بإقامة هذا الكرنفال .

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم باستاد جامعة الملك سعود .

وبين القحطاني ان تحقيق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا هو خير ختام لهذه المسيرة التي امتدت قرابة العشرون عاما متنقلا بين أندية القادسية والهلال قبل ان يحترف في العين الاماراتي . وبين ياسر القحطاني ان الجمهور الهلال هو الداعم الأول له خلال مسيرته الطويلة مؤكدا انه لن يبتعد عن الوسط الرياضي بعد اعتزاله .

وأشار اللاعب أن فريق Y20 سيكون بداية مبادرة للعب مباريات خيرية بهذا الفريق بعد ان وجد رغبة كبيرة من العديد من اللاعبين بالمشاركة فيه داخليا او دوليا . وفق “اليوم”.

وبين القحطاني انه ووفاءا لهم سيقوم بتكريم جميع من دعم ياسر القحطاني اثناء مسيرته في الحفل الذي سيشهد العديد من الفقرات الفنية والغنائية والرياضية بحضور كاس آسيا .

القحطاني : أشعر بالفخر في ليلة اعتزالي

اخبار رياضية
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