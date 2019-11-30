القحطاني : أشعر بالفخر في ليلة اعتزالي

قال ياسر القحطاني انه يشعر بالفخر في ليلة حفل اعتزاله بعد ان حقق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه وعده بإقامة هذا الكرنفال .
جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم باستاد جامعة الملك سعود .
وبين القحطاني ان تحقيق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا هو خير ختام لهذه المسيرة التي امتدت قرابة العشرون عاما متنقلا بين أندية القادسية والهلال قبل ان يحترف في العين الاماراتي . وبين ياسر القحطاني ان الجمهور الهلال هو الداعم الأول له خلال مسيرته الطويلة مؤكدا انه لن يبتعد عن الوسط الرياضي بعد اعتزاله .
وأشار اللاعب أن فريق Y20 سيكون بداية مبادرة للعب مباريات خيرية بهذا الفريق بعد ان وجد رغبة كبيرة من العديد من اللاعبين بالمشاركة فيه داخليا او دوليا . وفق “اليوم”.
وبين القحطاني انه ووفاءا لهم سيقوم بتكريم جميع من دعم ياسر القحطاني اثناء مسيرته في الحفل الذي سيشهد العديد من الفقرات الفنية والغنائية والرياضية بحضور كاس آسيا .