قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد الرئيس الأسبق لنادي الهلال إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عالجوه من “جرح” شعر به بعد مباراة سيدني التي أدار التحكيم فيها الحكم الياباني نيشيمورا.
وأضاف: “نيشيمورا سيئ الذكر لعب دوراً رئيساً في خسارة الهلال للقب عام 2014″؛ لكن لاعبي الهلال بفوزهم بكأس آسيا 2019 على أرض اليابان تمكنوا من علاج الجرح الذي عاشه.
وأشاد ابن مساعد بقيادات الهلال الذين وصفهم بأنهم “رجال على قلب رجال”، داعياً الفريق إلى لعب كل مباراة على حدة عندما يحين موعد خوض مباريات كأس العالم للأندية.
وفق “أخبار 24”.