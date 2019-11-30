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اخبار رياضية > شاهد.. #شباب_الشعلة يفوز علي “السلمية” بهدفين ضمن دوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج
30/11/2019   7:02 م

شاهد.. #شباب_الشعلة يفوز علي “السلمية” بهدفين ضمن دوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج

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حقق فريق شباب الشعلة فوزاً محقق علي فريق “شباب السلمية” بهدفين مقابل هدف للاخير ضمن دوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج ، سجل أهداف الشعلة اللاعب مشاري العنزي واللاعب رياض الخرعان.

شاهد.. #شباب_الشعلة يفوز علي “السلمية” بهدفين ضمن دوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج

اخبار رياضية
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