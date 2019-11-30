وزير الإسكان: خادم الحرمين وولي العهد حريصان على تمكين جميع المواطنين من تملك المنازل

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قفزات تنموية وحضارية عملاقة في جميع المجالات، وضعتها بين دول العالم المتقدمة.
وقال الحقيل بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة: “يحق لكل مواطن أن يفخر بقيادته الفذة، التي جعلت المواطن محل حرصها واهتمامها، حيث يقود خادم الحرمين الشريفين المملكة إلى الخير والنماء بهمة وعزم لا يلين”.
وأضاف، منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين تحوّل الوطن الغالي إلى بناء وتنمية لا تتوقف، بهدف تحقيق الرفاهية للمواطن، وجعل الوطن يقف في المكانة اللائقة به في مقدمة دول العالم، حيث هي مهبط الوحي، وقائدة العالم الإسلامي، وتتبوأ مكانة رفيعة بين مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العالم.وفق “أخبار 24”.
وثمن الحقيل الدعم الكبير الذي حظي به قطاع الإسكان من خادم الحرمين الشريفين في السنوات الماضية، وساعده الأيمن ولي العهد، وحرصهما على تمكين جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة من تملك المنازل، وهو الأمر الذي دفع بوزارة الإسكان إلى النجاح في تنفيذ برامجها وخططها في وقت وجيز، وتحقيق نتائج كبيرة تجاوزت ما كان مخطط له.