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أخبار محلية > فوائد شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم
30/11/2019   6:55 م

فوائد شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم

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نشر موقع “ستاندرد ميديا” تقريراً يشرح فوائد شرب الماء الدافئ في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ من النوم وقبل تناول وجبة الفطور.

ومن تلك الفوائد التي عددها الموقع لشرب الماء الدافئ المساعدة على هضم الطعام؛ حيث إن المياه الدافئة تؤدي إلى تحلل العناصر الصلبة وتساعد الجهاز الهضمي.

كما يسهم شرب الماء الدافئ في تخفيف احتقان الأنف عند الأشخاص المصابين بالحساسية، خصوصاً عند استنشاق الأبخرة المنبعثة من كوب الماء الدافئ. وفق “أخبار 24”.

ويؤدي شرب الماء الدافئ كذلك إلى الراحة من آلام المفاصل، وتهدئة الجهاز العصبي، خصوصاً إذا لم يكن شديد الحرارة، وكانت حرارته ما بين 48 و60 درجة مئوية.

فوائد شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم

أخبار محلية
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