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أخبار محلية > الإدارة نفت محاولتها الانتحار.. طالبة بجامعة الملك عبدالعزيز تفقد الوعي عقب مشادة كلامية
30/11/2019   6:55 م

الإدارة نفت محاولتها الانتحار.. طالبة بجامعة الملك عبدالعزيز تفقد الوعي عقب مشادة كلامية

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أصيبت إحدى الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بفقدان ‏الوعي، عقب دخولها في مشادة كلامية مع إحدى زميلاتها.‏

‏ونفت الجامعة صحة معلومات متداولة بشأن محاولة الفتاة الانتحار ‏باستخدام آلة حادة أو تناول بعض الأدوية‎.

‎وباشرت فرقة طبية حالة الطالبة، وقامت بقياس العلامات الحيوية للطالبة والتأكد من ‏استقرارها، ووفقاً لصحيفة “مكة” فإن الفرقة الطبية قررت نقلها إلى المستشفى الجامعي ‏لمراقبة حالتها طبيا، للاطمئنان عليها‎.

وأوضحت الجامعة أن ما حدث كان مشادة بين ‏طالبتين وعلى إثرها تعرضت إحداهن لفقدان الوعي نتيجة تناول ‏كمية من عقار طبي عبارة عن شريط دواء يستخدم في العلاج ‏النفسي على إثر المشادة.‏

‏وأكدت أن الطالبة في وضع مستقر بعد اتخاذ الإجراءات ‏الإسعافية اللازمة من قبل المستشفى الجامعي ومركز الخدمات ‏الطبية‎.‎

الإدارة نفت محاولتها الانتحار.. طالبة بجامعة الملك عبدالعزيز تفقد الوعي عقب مشادة كلامية

أخبار محلية
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