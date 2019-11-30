الإدارة نفت محاولتها الانتحار.. طالبة بجامعة الملك عبدالعزيز تفقد الوعي عقب مشادة كلامية

أصيبت إحدى الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بفقدان الوعي، عقب دخولها في مشادة كلامية مع إحدى زميلاتها.
ونفت الجامعة صحة معلومات متداولة بشأن محاولة الفتاة الانتحار باستخدام آلة حادة أو تناول بعض الأدوية.
وباشرت فرقة طبية حالة الطالبة، وقامت بقياس العلامات الحيوية للطالبة والتأكد من استقرارها، ووفقاً لصحيفة “مكة” فإن الفرقة الطبية قررت نقلها إلى المستشفى الجامعي لمراقبة حالتها طبيا، للاطمئنان عليها.
وأوضحت الجامعة أن ما حدث كان مشادة بين طالبتين وعلى إثرها تعرضت إحداهن لفقدان الوعي نتيجة تناول كمية من عقار طبي عبارة عن شريط دواء يستخدم في العلاج النفسي على إثر المشادة.
وأكدت أن الطالبة في وضع مستقر بعد اتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة من قبل المستشفى الجامعي ومركز الخدمات الطبية.