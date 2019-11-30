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اخبار رياضية > مدرب الهلال الأسبق: أنا من صنعتُ الفريق الحالي.. وأرشحه للفوز بالمونديال بعد ليفربول
30/11/2019   3:40 م

مدرب الهلال الأسبق: أنا من صنعتُ الفريق الحالي.. وأرشحه للفوز بالمونديال بعد ليفربول

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قال مدرب نادي الهلال الأسبق جورجي جيسوس، إنه من كوّن فريق الهلال الذي فاز مؤخراً بدوري أبطال آسيا.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن جيسوس قوله، “أنا من كونت الفريق الحالي في الهلال، إنه من عملي”.

وأضاف جيسوس الذي يدرب نادي فلامنغو البرازيلي حالياً إنه يرى أن نادي الهلال ثاني مرشح للفوز بكأس العالم للأندية بعد ليفربول الذي يرى أنه الأقرب لتحقيق اللقب، في حين اختار فريقه البرازيلي ثالثاً.

وقال إنه سيكون تحدياً صعباً بالنسبة له في حال قابل الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأنية، مرجحاً أن يكون ليفربول طرفاً أساسياً في النهائي ضد الهلال أو فلامنغو. وفق “أخبار 24”.

مدرب الهلال الأسبق: أنا من صنعتُ الفريق الحالي.. وأرشحه للفوز بالمونديال بعد ليفربول

اخبار رياضية
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