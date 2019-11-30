“أمانة جازان”: شبكة تصريف مياه الأمطار تعمل بكفاءة.. والـ550 مليوناً موزعة على مشاريع للأمانة و25 بلدية

أوضحت أمانة منطقة جازان أن الأمطار التي شهدتها مدينة جيزان أمس (الجمعة) اتسمت بالغزارة وتواصلت لساعات طويلة، وقد باشرت فرق الأمانة مهامها فور هطول الأمطار لتصريف تجمعات المياه في المواقع غير المخدومة بشبكة للتصريف، ولا يزال العمل جاريًا لنزح أي تجمعات مياه متبقية.
وقال المتحدث باسم الأمانة عبدالعزيز الريثي إن شبكة تصريف مياه الأمطار تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل 25% من مساحة مدينة جيزان، وتعمل بكفاءة حيث قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بها بواسطة محطة الرفع المزودة بثلاث مضخات تصرف المياه إلى البحر مباشرةً.
وأوضح أنه جرى نزح المياه من المواقع التي لا تشملها شبكة التصريف بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك، حيث تم نزح كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع ولا يزال العمل مستمراً على مدار الساعة لنزح أي تجمعات متبقية.
وأبان الريثي أن الأمانة انتهت مؤخراً من إجراء دراسات لمشروعات تصريف بمحطة التصريف الحالية، وإضافة شبكات مياه جديدة لأحياء جيزان الشمالية. حسب “أخبار 24”.
وحول مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار البالغة تكاليفها 550 مليون ريال، أكد أنها موزعة على مشاريع تنفذها الأمانة في جيزان، و25 بلدية فرعية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة، إضافةً إلى مشاريع درء أخطار السيول البعض منها جارٍ تسليمه والبعض لا يزال تحت التنفيذ.
وكان نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وقف ميدانياً مساء أمس الجمعة، على العديد من أحياء وميادين المنطقة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظات خلال الأيام الماضية، وتابع الجهود المبذولة من قبل الأمانة والجهات الأخرى لتصريف المياه من الشوارع.