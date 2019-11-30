“الغذاء والدواء” توضح حقيقة وجود مواد مغشوشة بمنتجات التبغ‏

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما أثير حول وجود مواد مغشوشة كنشارة الخشب أو غيرها مخلوطة مع منتجات التبغ الجديدة.
وشددت الهيئة في بيان رسمي، على أن الفحوصات التي أجرتها على منتجات التبغ، أثبتت مطابقتها للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة ضمن المواصفات المعتمدة، مع خلوها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.
وأبانت الهيئة أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة، مؤكدة في ذات السياق، أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.
وقالت إن لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير في مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضها عدد من الدول على شركات التبغ وساهمت في تعزيز الصحة العامة لديها. وفق “أخبار 24”.
وحول التحقق من سلامة المنتج ومصدره، أكدت الهيئة أن علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق «تحقق» الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل.