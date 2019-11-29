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اخبار رياضية > بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “الطائي” بهدف نظيف
29/11/2019   10:13 م

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “الطائي” بهدف نظيف

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حقق فريق ناشئين الشعلة فوزاً مثيراً علي ناشئين الطائي بهدف نظيف للاعب محمد الخرجي في الدقيقة السادسة والستون ضمن الجولة ” العاشرة ” من دوري الدرجة الأولى للناشئين  .

 

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “الطائي” بهدف نظيف

اخبار رياضية
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