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أخبار محلية > مصرع عروس وثلاثة من أقاربها ليلة زفافها في حـادث مروع بالأفلاج
29/11/2019   10:02 م

مصرع عروس وثلاثة من أقاربها ليلة زفافها في حـادث مروع بالأفلاج

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تسبب حـادث مروري وقع في مدينة الأفلاج بمنطقة الرياض في تحويل فرحة أسرة بزفاف ابنتهم إلى مأتـم، بعدما توفيـت العروس وثلاثة من أفراد أسرتها في الحـادث.

وراح ضحية الحـادث الذي وقع بين سيارتين هيونداي ونيسان غمارتين مساء الأربعاء الماضي على طريق الفريشة، العروس وشقيقتها ووالدتهما وإحدى حفيدات الأسرة، فيما أصيب رجلان.

ونعى الداعية عبدالهادي العرجاني المتوفيات عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “فُجعنا ليلة البارحة بوفـاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفيات معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “نسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دارا خيرا من دارهم”.

مصرع عروس وثلاثة من أقاربها ليلة زفافها في حـادث مروع بالأفلاج

أخبار محلية
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