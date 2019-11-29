إيداع مليارَي ريال معاشات ضمان وبرامج مساندة في حسابات المستفيدين

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات المستفيدين والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك أن إجمالي المبالغ المصروفة ملياران و45 مليوناً و265 ألفاً و744 ريالاً، والمساعدات لأجل الغذاء 193,024,020 ريالاً، ودعم جزء من فواتير الكهرباء 102,710,433 ريالاً، و344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة.
وأشارت الوزارة إلى أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.