روى شاب يقبع خلف القضبان لقضاء مدة سجنه 8 سنوات بعد تورطه في تهريب وترويج المخدرات، كيف دفعه رفقاء السوء إلى ممارسة هذا العمل الذي تسبب له في نهاية المطاف إلى دخول السجن.
وقال الشاب فهد البالغ من العمر 33 عاماً في فيديو نشره حساب “سناب الداخلية” بعنوان “قصة سجين” إن سبب وقوعه في ممارسة عمل تهريب وترويج المخدرات جاء بدافع من رفقاء السوء، الذين أغروه بالعائد المادي الكبير من ورائها.
وأضاف أن كل أصدقائه الذين كانوا يرحبون به في المجالس وفي الاستراحات وفي أي مكان عندما كان يعمل في الترويج، تخلوا عنه بعد إلقاء القبض عليه وسجنه 8 سنوات.
وفق “أخبار 24”.