توقعات بهطول أمطار غزيرة على جازان.. وأمير المنطقة يُوجّه الجهات المختصة بمتابعة تداعيات آثارها

وجّه الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان الجهات المختصة بمتابعة تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وما يواكبها من حالة مطرية ورياح شديدة وهطول أمطار متفرقة وغزيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي زعلة، بأن أمير المنطقة تواصل مع جميع الجهات المعنية، وأكد على ضرورة التواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، مطالباً بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطته بأي مستجدات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأضافت أن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش واحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ١١ ليلاً. وفق “أخبار 24”.
ومن جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.