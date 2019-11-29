تعثرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل وكادت تسقط على الأرض أثناء صعودها منصة لإلقاء كلمة في حفل لاتحاد الغرف التجارية ببرلين مساء الأربعاء الماضي.
وظهرت ميركل التي تُوصف بالمرأة الحديدية، وقد اختل توازنها أثناء محاولتها الصعود للمنصة، وتعثرت بعدها مرتين، قبل أن تستعيد توازنها وتنهض على قدميها.
وقالت ميركل بعدما اعتلت المنصة، ممازحة الحضور: “لم ألاحظ الدرجات، في المرة المقبلة سوف أستخدمها”.
وأثارت هذه الحادثة التساؤلات حول حقيقة الحالة الصحية لميركل (65 عاماً)، خاصة بعد نوبات الارتجاف الشديدة التي تكررت معها في أكثر من مناسبة مؤخراً.
وفق “أخبار 24”.