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أخبار محلية > هل المشروبات الباردة التي تعدها “الكافيهات” مشمولة بالضريبة؟
29/11/2019   9:54 م

هل المشروبات الباردة التي تعدها “الكافيهات” مشمولة بالضريبة؟

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروبات التي تعدها “الكافيهات” وتحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى وتقدم في إناء مفتوح غير محكم الغلق كمشروب، لا تفرض عليها ضريبة السلع الانتقائية.

جاء ذلك رداً على سؤال ورد للهيئة عبر حساب “العناية بالعملاء” قال فيه السائل: هل المشروبات الباردة المليئة بالسكريات التي تباع بالكافيهات كمنتج مركب من قبلهم هل سيتم شملهم بالضريبة؟، لترد الهيئة بتوضيح الآلية، وفقاً لتعريف المشروبات المحلاة.

يُذكر أن الهيئة تبدأ الأحد القادم في تنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة التي شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لتشمل المشروبات “المحلاة” ذات الضرر على الصحة.وفق “أخبار 24”.

هل المشروبات الباردة التي تعدها “الكافيهات” مشمولة بالضريبة؟

أخبار محلية
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