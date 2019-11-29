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29/11/2019   9:54 م

“تحقيقاً لمصلحة البلاد”.. رئيس الوزراء العراقي يُعلن عزمه تقديم استقالته

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أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي – اليوم (الجمعة) – عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب؛ ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته.

وقال عبد المهدي في بيان أصدره بهذا الشأن إن تقديم الاستقالة يأتي تسهيلاً وتسريعاً لإنجاز مجلس النواب لخياراته الجديدة بأسرع وقت.

وأضاف: “سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً وفي مذكرات رسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.وفق “أخبار 24”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى ما وصفه بالعجز الواضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين.

“تحقيقاً لمصلحة البلاد”.. رئيس الوزراء العراقي يُعلن عزمه تقديم استقالته

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