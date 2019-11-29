نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الإطاحة بسائق ظهر في مقطع متداول يمارس التفحيط داخل أحد أحياء ينبع
29/11/2019   9:52 م

الإطاحة بسائق ظهر في مقطع متداول يمارس التفحيط داخل أحد أحياء ينبع

+ = -
716

أطاحت شعبة المرور بمحافظة ينبع بقائد مركبة، أظهره مقطع فيديو متداول وهو يمارس التفحيط في ممشى “ج17” داخل حي سكني بينبع.

وكانت شعبة المرور تابعت مقطع فيديو متداولاً لسائق يمارس التفحيط، داخل حي سكني، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وبجمع المعلومات تمكن المختصون من التعرف على المركبة وقائدها.

وبعد التعرف على المركبة، جرى رصدها وتوقيف صاحبها وحجزها، تمهيداً لعرضه للهيئة المرورية، لإجراء اللازم بحقه نظاماً. وفق “أخبار 24”.

وتوعدت شعبة المرور بينبع المفحط بالمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحقه، محذرةً السائقين من ارتكاب المخالفات، ومؤكدةً أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالف يعرّض حياة الآخرين للخطر.

الإطاحة بسائق ظهر في مقطع متداول يمارس التفحيط داخل أحد أحياء ينبع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075938.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.