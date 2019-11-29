الإطاحة بسائق ظهر في مقطع متداول يمارس التفحيط داخل أحد أحياء ينبع

أطاحت شعبة المرور بمحافظة ينبع بقائد مركبة، أظهره مقطع فيديو متداول وهو يمارس التفحيط في ممشى “ج17” داخل حي سكني بينبع.
وكانت شعبة المرور تابعت مقطع فيديو متداولاً لسائق يمارس التفحيط، داخل حي سكني، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وبجمع المعلومات تمكن المختصون من التعرف على المركبة وقائدها.
وبعد التعرف على المركبة، جرى رصدها وتوقيف صاحبها وحجزها، تمهيداً لعرضه للهيئة المرورية، لإجراء اللازم بحقه نظاماً. وفق “أخبار 24”.
وتوعدت شعبة المرور بينبع المفحط بالمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحقه، محذرةً السائقين من ارتكاب المخالفات، ومؤكدةً أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالف يعرّض حياة الآخرين للخطر.