شاهد.. هدية “القناص” لتركي آل الشيخ بمناسبة حفل الاعتزال

قدّم لاعب الهلال والمنتخب السابق ياسر القحطاني هدية لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ تقديراً لدعمه له وتكفله بإقامة حفل اعتزاله.
وأظهر مقطع فيديو القحطاني وهو يشكر آل الشيخ ويقدم له هدية عبارة عن “قميص” يحمل رقم القحطاني واسم “تركي” وعليه شعارات الأندية التي سبق له تمثيلها.
كما قدم له بطاقة شكر وتقدير بدلاً من الدعوة لحضور الحفل الذي سيقام في الأول من ديسمبر، قائلاً له: إن كل الناس لهم دعوات إلا أنت لك بطاقة شكر وتقدير.
هدية شكر بسيطة لمعالي المستشار @Turki_alalshikh على دعمه السخي لي ورعاية #اعتزال_ياسر 🙏🙏
ومهما شكرته ما راح أوفيه حقه 💙 pic.twitter.com/r3x2PuwWH7
— ياسر القحطاني (@Y20) November 29, 2019
وفق “أخبار 24”.