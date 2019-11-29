نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > شاهد.. هدية “القناص” لتركي آل الشيخ بمناسبة حفل الاعتزال
29/11/2019   9:53 م

شاهد.. هدية “القناص” لتركي آل الشيخ بمناسبة حفل الاعتزال

+ = -
1795

قدّم لاعب الهلال والمنتخب السابق ياسر القحطاني هدية لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ تقديراً لدعمه له وتكفله بإقامة حفل اعتزاله.

وأظهر مقطع فيديو القحطاني وهو يشكر آل الشيخ ويقدم له هدية عبارة عن “قميص” يحمل رقم القحطاني واسم “تركي” وعليه شعارات الأندية التي سبق له تمثيلها.

كما قدم له بطاقة شكر وتقدير بدلاً من الدعوة لحضور الحفل الذي سيقام في الأول من ديسمبر، قائلاً له: إن كل الناس لهم دعوات إلا أنت لك بطاقة شكر وتقدير.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هدية “القناص” لتركي آل الشيخ بمناسبة حفل الاعتزال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075937.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.