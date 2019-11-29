إعلان نتائج اكتتاب الأفراد والمؤسسات في “أرامكو”

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، نتائج اكتتاب شريحتي المؤسسات والأفراد في أسهم “أرامكو” للأيام الـ12 الأولى.
وأوضحت الشركات الثلاث في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن القيمة الإجمالية للاكتتابات بلغت أكثر من 166,27 مليار ريال سعودي.
وأبانت أن اكتتابات المؤسسات بلغت أكثر من118,86 مليار ريال سعودي، وأن القيمة الاجمالية لاكتتابات الأفراد بلغت أكثر من 47.4 مليار ريال.
وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال رانيا نشار بأنه لا شك أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشرًا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير الى سمعة ومكانة “أرامكو السعودية” بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة اقتصادنا الوطني عموماً. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، قالت الرئيس تنفيذي للأهلي كابيتال سارة السحيمي، إن “النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات حيث أن نرى مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة أرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم. وكلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات.
كما تدل مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين.”