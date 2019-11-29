استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس (الخميس)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في قصر زعبيل في دبي.
ونشر بن راشد عدة صور للزيارة عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان”.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فيما أقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريما لسمو ولي العهد والوفد المرافق.
وفق “أخبار 24”.