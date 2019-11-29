أوضحت دراسة أجراها عدد من الخبراء الأستراليين، التأثيرات التي تحدث في الجسم والعقل جراء ليلة واحدة لا يحصل فيها الشخص على فترة كافية من النوم، ولخصت هذه التأثيرات في:
“ضباب الدماغ”
النوم ضروري لإعادة التوازن إلى العقل، حيث أوضح موقع Sleep.org، أنه عندما يكون الشخص مستيقظاً فإن الدماغ ينتج مادة كيميائية تسمى “الأدينوسين”، وهي مادة تتراكم على مدار اليوم لتنتج عنها الرغبة في النوم، وبمجرد أن ينام الإنسان يبدأ الجسم في التخلص من هذه المادة الكيميائية، أما إذا لم ينم الشخص جيداً فيحث ما يعرف بـ”ضباب الدماغ”.
ضعف المناعة
إذ أنه من دون أخذ قسط كاف من النوم، فإن الجسم يفقد مناعته، وبالتالي لا يستطيع مقاومة الجراثيم والفيروسات، أو إجراء عمليات إصلاح الخلايا التالفة.
تأثيرات على الجمال
لأن النوم يساعد الجسم على إنتاج نوع معين من هرمون النمو، والخلايا المنعشة والإصلاحية، ففي حال تقطع النوم بانتظام، فإن إنتاج “الكولاجين” يتناقص، ما يفقد البشرة مرونتها ونضارتها.
تأثر المزاج والعواطف
أشار الخبراء بحسب موقع “العربية نت” إلى أن قلة النوم لها تأثيرات غير مباشرة على العواطف، والحالة المزاجية، وعدم القدرة على تنظيم المشاعر، وهو ما يسبب جملة من المشكلات للشخص.
السمنة والأمراض المزمنة
قليلو النوم دائماً معرضون لخطر متزايد من الإصابة بأمراض مزمنة، مثل القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة لمشكلات أخرى مثل زيادة الوزن والسمنة، لأن النوم غير الكافي يجعل الجسم ينتج المزيد من هرمون “الغريلين” الذي يسبب الشعور بالجوع.وفق “أخبار 24”.