نشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه في تويتر صورتين للإعلامي وليد الفراج، إحداهما وقت عالمية النصر والأخرى وقت عالمية الهلال.

وقارن الفريح بين الصورتين، قائلا: “شوف صورتك أثناء عالمية النصر، وش زينك وش حلاتك، وشوف صورتك أثناء عالمية الهلال، كئيب ومضغوط وحالتك حالة”.

وأضاف: “ما ألومك 20 سنة انتظار كثيرة وأليمة، إني لك من الناصحين، صحتك أهم، انتبه والله أنا خايف النصر يسبب لك شيء، وترى الدعوة كرة قدم ما تستاهل تتعب صحتك”.

 