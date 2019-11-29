نشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه في تويتر صورتين للإعلامي وليد الفراج، إحداهما وقت عالمية النصر والأخرى وقت عالمية الهلال.
وقارن الفريح بين الصورتين، قائلا: “شوف صورتك أثناء عالمية النصر، وش زينك وش حلاتك، وشوف صورتك أثناء عالمية الهلال، كئيب ومضغوط وحالتك حالة”.
وأضاف: “ما ألومك 20 سنة انتظار كثيرة وأليمة، إني لك من الناصحين، صحتك أهم، انتبه والله أنا خايف النصر يسبب لك شيء، وترى الدعوة كرة قدم ما تستاهل تتعب صحتك”.
شوف صورتك اثناء عالمية #النصر
وش زينك وش حلاتك 😂😂
وشوف صورتك اثناء عالمية #الهلال
كئيب ومضغوط وحالتك حاله 😂😂
ماالومك 20 سنه انتظار كثيره واليمه.
اني لك من الناصحين:
صحتك اهم انتبه والله انا خايف #النصر يسبب لك شيء،وترى الدعوه كورة قدم ماتستاهل تتعب صحتك.@waleedalfarraj pic.twitter.com/LOcdzv3RWW
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) November 28, 2019