تصادف وجود استشارية توليد ضمن ركاب الطائرة.. مواطنة تضع مولودا على متن رحلة للخطوط السعودية

نجحت طبيبة سعودية تصادف وجودها على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية، في توليد مواطنة فاجأها المخاض خلال رحلة متجهة إلى الرياض.
وكانت طائرة تابعة للخطوط السعودية أقلعت في رحلة داخلية متجهة من عرعر إلى مطار الملك خالد بالرياض، وفاجأت آلام المخاض مواطنة حامل كانت هي وزوجها ضمن ركاب الطائرة، وعندما أعلن كابتن الطائرة أن هناك مواطنة حامل تعاني من مشاكل صحية، تقدمت طبيبة سعودية كانت ضمن الركاب.
وبدأت الطبية وهي استشارية النساء والتوليد الدكتورة أنجي بدوي بالكشف على السيدة، وبعد التأكد من أنها على وشك الولادة، جرى على الفور نقلها إلى المقاعد الخلفية للطائرة، لتنجح الدكتورة أنجي في توليدها بسلام، بمساعدة كل من أخصائية طب الأسرة الدكتورة إيمان مطر، وأخصائية التمريض عبير العنزي، اللتان تصادف وجودهما أيضاً على متن الرحلة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المولود والأم وصلا مطار الملك خالد بحالة صحية جيدة، وجرى نقلهما عبر سيارة إسعاف كانت في انتظارهما على أرضية المطار.